Аудиторы из Германии подтвердили безопасность украинской ГТС

По результатам аудита значительных несоответствий в функционировании систем управления "Укртрансгаза" не обнаружено.

АО "Укртрансгаз" успешно прошел аудит систем управления качеством, экологического управления, управления безопасностью труда и энергетического менеджмента по международным стандартам.

Читайте такжеУкраинские газовые компании готовятся к тестированию экспорта газа в Европу

Об этом сообщает пресс-служба "Укртрансгаза".

К такому выводу пришли представители международного сертификационного органа "TÜV SÜD" (Германия) после проведения в Украине аудита на объектах "Укртрансгаза" в январе 2019 года.

"По результатам аудита значительных несоответствий в функционировании систем управления "Укртрансгаза" не обнаружено. Аудиторы определили 4 незначительных несоответствия и предоставили 17 рекомендаций по улучшению интегрированной системы управления", - говорится в сообщении.

Таким образом, аудиторы подтвердили, что "Укртрансгаз" является надежным партнером и осуществляет безопасную и энергосберегающую эксплуатацию газотранспортной системы Украины, подчеркнули в компании.

В "Укртрансгазе" отметили, что мероприятия по разработке, внедрению и сертификации систем управления на соответствие международным стандартам проводятся в компании с 2003 года. В частности, с 2003 года в УТГ функционирует система управления качеством по ДСТУ ISO 9001:2001, которую пролонгирован с 2010 года по ДСТУ ISO 9001:2009. С 2006 года в обществе также действует система экологического управления по ДСТУ ISO 14001:2006. Кроме того, в 2012 году Укртрансгаз уже был сертифицирован немецким органом по оценке TUV Rheinland Cert по системам управления качеством (ISO 9001:2008), экологичностью (ISO 14001:2004) и безопасности труда (OHSAS 18001:2007), а с 2014 года – по системе энергетического менеджмента (ISO 50001:2011).

Немецкая компания по оценке TÜV SÜD Management Service Gmbh имеет аккредитацию DAkkS – национального органа по аккредитации Федеративной Республики Германия, сертификаты которого признаются более чем в 80 странах мира.