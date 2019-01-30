Украинцам вернут норму потребления газа на уровне 3,3 кубометра

Премьер-министр призвал украинцев платить только за фактическое потребление газа или по норме 3,3 кубометра на человека.

Премьер-министр Владимир Гройсман призвал украинцев не платить по завышенным нормам потребления газа, а платить только за фактическое потребление газа, или по норме 3,3 кубометра на человека.

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Об этом он заявил на заседании правительства в среду.

"Газовая среда считает, что надо наживаться на людях. Мы против этого и не дадим так поступать. Было 3,3 кубометра на человека, а почему сейчас надо платить 9 кубов? Мы же понимаем, что это в три раза больше, чем они потребляют. Поэтому мы возвращаемся к старой норме. Будет 3,29 кубометра таким образом, люди должны платить справедливый объем. Эти нормы сегодня будут утверждены, - сказал он. - Я обращаюсь к украинцам – по завышенным нормам никому ничего не платите. Платите только то, что фактически потребляете или по тем нормам, которые работали раньше. До того, как их отменил суд. Сегодня эти нормы будут возобновлены".

По словам Гройсмана, завышенные нормы потребления газа в платежках появились в связи с тем, что решение правительства о норме потребления было отменено судом.

"Мы видим возмущение людей, когда они получают платежки за газ с завышенными нормами потребления. Это произошло вследствие того, что на решение правительства, которое нормировало и делало объективными объемы потребление газа, было подано в суд. Там это решение было отменено", - сказал премьер.

Как сообщал УНИАН, 17 января Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины", которая неоднократно заявляла о неправомерности сверхначислений облгазов, принадлежащих украинскому олигарху Дмитрию Фирташу, призвала киевлян высылать фото платежек с существенно завышенным тарифом и назвала этот процесс предвыборной провокацией.

В декабре 2018 года население получило платежки с долгами за предыдущие периоды. Как сообщили в пресс-службе "Региональной газовой компании", в платежках информативно указана сумма перерасчета за время действия заниженных норм, которые были признаны Верховным Судом незаконными. Сумма долга не подлежит уплате, на нее не будет начисляться пеня и штраф.

Кабинет министров создал рабочую группу для проверки компаний, поставляющих газ для населения (облгазы, газсбыты), большинство из которых принадлежит бизнесмену Дмитрию Фирташу, из-за сверхначислений для потребителей в платежках за газ.

В августе 2017 года Кабмин снизил нормы потребления газа для бытовых потребителей, у которых нет счетчиков.

В соответствии с этим решением, при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения норма была снижена с 4,4 до 3,3 кубометра на одного человека в месяц. При отсутствии горячего водоснабжения и газового водонагревателя норматив был снижен с 7,1 до 5,4 кубометра, а при наличии газового водонагревателя – с 14 до 10,5 кубометра, однако данное решение было отменено судом. В настоящее время в действие вступило предыдущее постановление, согласно которому нормы установлены на уровне 9,8 кубометра, 18,3 кубометра и 23,6 кубометра на одного человека в месяц.