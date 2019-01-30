Кабмин поручит "Нафтогазу" обеспечить украинцев бесплатными счетчиками газа

По словам Гройсмана, Минэкономразвития должно учесть средства, которые будут потрачены на счетчики, в финансовом плане "Нафтогаза".

Кабинет министров поручит НАК "Нафтогаз Украины" обеспечить всех граждан страны бесплатными газовыми счетчиками.

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Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в среду.

"Я думаю, что все должны быть заинтересованы в учете газа и понимать, кто и сколько потребляет газа. А сегодня газовики начинают списывать объемы потребляемого газа друг на друга. Нам нужен счетчик. Еще есть домохозяйства, у которых нет счетчиков. Чья это задача? Это задача того, кто поставляет газ. Поэтому в решении, которое мы сегодня утвердим, будет рекомендация "Нафтогазу" обеспечить всех граждан Украины бесплатными счетчиками", - сказал он.

По словам Гройсмана, в решении указано, что Минэкономразвития должно учесть средства, которые будут потрачены на счетчики, в финансовом плане "Нафтогаза".

"Я хотел бы поручить Министерству энергетики после утверждения решения осуществить жесткий контроль выполнения этой задачи "Нафтогазом". Я хочу, чтобы в максимально сжатые сроки в каждом домохозяйстве Украины был газовый счетчик за счет "Нафтогаза". Мы поставим точку, и никто не будет злоупотреблять. Все будут понимать, что есть учет, по которому надо платить", - сказал премьер.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада в конце 2017 года приняла закон о внесении изменений в закон Украины "Об обеспечении коммерческого учета природного газа", которым, в частности, перенесла предельные сроки оборудования всех потребителей индивидуальными счетчиками с 1 января 2018 года на 1 января 2021 года.