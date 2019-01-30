Украинцам вернули норму потребления газа в 3,29 кубометра на человека

Уточняется, что данная норма потребления газа начнет действовать в Украине с 9 августа 2018 года. По словам министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика "все начисления, которые произошли, они недействительны".

Кабинет министров принял решение об установлении нормы потребления газа на человека на уровне 3,29 кубометра, причем она начинает действовать с 9 августа 2018 года.

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Как сообщил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, такое решение было принято на сегодняшнем заседании правительства.

"Начисления, которые производили газопоставляющие компании, на сегодняшний день будут проводиться по нормам, которые были (имеется в виду норма 3,3 кубометра, которая действовала ранее - УНИАН). Эти все начисления, которые произошли, они недействительны", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 17 января Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины", которая неоднократно заявляла о неправомерности сверхначислений облгазов, принадлежащих украинскому олигарху Дмитрию Фирташу, призвала киевлян высылать фото платежек с существенно завышенным тарифом и назвала этот процесс предвыборной провокацией.

В декабре 2018 года население получило платежки с долгами за предыдущие периоды. Как сообщили в пресс-службе "Региональной газовой компании", в платежках информативно указана сумма перерасчета за время действия заниженных норм, которые были признаны Верховным Судом незаконными. Сумма долга не подлежит уплате, на нее не будет начисляться пеня и штраф.

Кабинет министров создал рабочую группу для проверки компаний, поставляющих газ для населения (облгазы, газсбыты), большинство из которых принадлежит бизнесмену Дмитрию Фирташу, из-за сверхначислений для потребителей в платежках за газ.

В августе 2017 года Кабмин снизил нормы потребления газа для бытовых потребителей, у которых нет счетчиков.

В соответствии с этим решением, при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения норма была снижена с 4,4 до 3,3 куб. м на одного человека в месяц. При отсутствии горячего водоснабжения и газового водонагревателя норматив был снижен с 7,1 до 5,4 куб. м, а при наличии газового водонагревателя – с 14 до 10,5 куб. м., однако данное решение было отменено судом. В настоящее время в действие вступило предыдущее постановление, согласно которому нормы установлены на уровне 9,8 куб. м, 18,3 куб. м и 23,6 куб. м на одного человека в месяц.