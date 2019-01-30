ДТЭК не является монополистом - глава АМКУ

В декабре 2018 АМКУ пришел к выводу, что ДТЭК имеет рыночную власть на рынке электроэнергию, но не имеет возможности ею воспользоваться.

Председатель Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев 29 января в эфире программы "Тема дня" (канал - UA: Первый) заявил, что с точки зрения АМКУ компания ДТЭК не является монополистом на электроэнергетическом рынке.

"Самого по себе факта наличия значительной рыночной доли недостаточно. Рынок электроэнергии сейчас - регулируемый, с ограниченной конкуренцией. В условиях ограничения конкуренции НКРЭКУ, мы не можем говорить о том, что субъект злоупотребляет монопольным положением, когда все коммерческие решения вместо него принимаются государственными (органами - ред.)", - заявил Ю.Терентьев.

В текущей модели рынка электроэнергии объемы отпуска электроэнергии устанавливает Министерство энергетики и угольной промышленности, диспетчеризацию осуществляет государственное предприятие "Укрэнерго", единственным покупателем выступает государственное предприятие "Энергорынок", а цены устанавливает Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

В декабре 2018 АМКУ пришел к выводу, что ДТЭК имеет рыночную власть на рынке электроэнергию, но не имеет возможности ею воспользоваться. Дело о возможном монополизме ДТЭК было закрыто. Расследование АМКУ началось в 2015 году и продолжалось три года. Согласно отчету АМКУ в 2015-2017рр. доля группы ДТЭК в производстве электроэнергии не превышала 26%.

"Говорить о том, что компания злоупотребляет монопольным положением, нельзя" - заявил 29 января председатель АМКУ в эфире UA: Первый.