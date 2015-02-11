Казахстан из-за усиления кризиса снизит экспортную пошлину на нефть

Казахстан снизит экспортную таможенную пошлину (ЭТП) на нефть с 80 долларов до 60 долларов за тонну, сообщил министр национальной экономики Ерболат Досаев, передает ИА Новости-Казахстан.

Казахстан с 12 марта 2014 года увеличил экспортную таможенную пошлину на сырую нефть с 60 долларов до 80 долларов за тонну.

«ЭТП будет снижена вместе с бюджетом. По нашим расчетам, которые на сегодня сделали, ЭТП будет снижена до 60 долларов за тонну. Как только бюджет примется парламентом, с того момента», - сказал он.

Досаев выразил надежду, что корректировка бюджета, связанная с поручениями президента об оптимизации расходов, будет осуществлена в короткие сроки. «Хотелось бы, чтобы до середины марта было принято постановление о реализации республиканского бюджета и открылось финансирование», - сказал он.

На заседании правительства Назарбаев поручил правительству сократить расходы республиканского бюджета на 2015 год на 700 миллиардов тенге, или на 10%.

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