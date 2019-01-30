В Минэнергоугля назвали стоимость установки украинцам бесплатных счетчиков газа
Завершение установки счетчиков газа домохозяйствам за счет НАК "Нафтогаз Украины" может обойтись в 2,5 миллиарда гривень.
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Об этом журналистам сообщил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.
"Я не могу сказать точно, потому что это 3,3 миллиона потребителей, но это порядка 2,5 миллиарда гривень", - сказал он.
По словам министра, устанавливать счетчики планируется за счет "Нафтогаза", причем предполагается скорректировать финплан компании.
"Для этого могут быть уменьшены налоги "Нафтогаза" на эту часть", - добавил он.
По словам министра, после завершения установки счетчиков газа всем домохозяйствам страны о самом понятии "норма потребления газа" можно будет забыть.
Насалик считает вполне реальной установку 400-500 тысяч счетчиков газа в месяц.