Венесуэла хочет брать предоплату за свою нефть

Таким образом режим Мадуро пытается снизить последствия от американских санкций.

Венесуэльская нефтедобывающая компания PDVSA намерена требовать от клиентов предоплату за поставки нефти клиентам, чтобы снизить последствия санкций со стороны США.

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Об этомсообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы PDVSA Мануэля Кеведо.

"[Грузы] судов, выходящих из венесуэльских портов с нефтью, которая является ресурсом нашего народа, должны быть оплачены до того, как [танкеры] покинут [венесуэльские] морские терминалы", - заявил Кеведо журналистам. "Мы не допустим забирать нашу нефть, разворовывать наши ресурсы", - говорится в сообщении.

Ранее PDVSA традиционно придерживалась при заключении контрактов на поставки нефти других правил. Компания договаривалась, что оплата за отгруженное углеводородное сырье будет проводиться в течение 30, 60 или 90 дней.

Кеведо сообщил, что PDVSA намерена принять также серию других мер в создавшейся ситуации, не уточнив подробностей. Глава компании заверил, что все они будут обнародованы, чтобы импортеры располагали информацией о вероятных "изменениях в договорных обязательствах". Кеведо не исключил возможности объявления сложившейся ситуации форс-мажором, чтобы избежать судебных санкций в случае невыполнения контрактов на поставки нефти с американскими компаниями.

Администрация США в понедельник объявила о введении санкций против PDVSA, одного из немногих источников доходов режима Николаса Мадуро. Вместе с тем, как пояснил минфин США, американские компании смогут продолжать проводить сделки с PDVSA при условии отправки средств на специальные счета, к которым у режима в Каракасе нет доступа. Вашингтон не скрывает, что, предпринимая подобные шаги, пытается оказать на Мадуро давление с тем, чтобы он согласился на проведение досрочных президентских выборов.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В тот же день США признали его временным главой государства, после чего Мадуро назвал произошедшее "попыткой переворота" и заявил о разрыве дипотношений с Вашингтоном.