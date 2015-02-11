Украина в январе импортировала из России электроэнергии на $4,7 млн

Украина в январе 2015 года импортировала электроэнергии из России в денежном выражении на 4,669 млн долл., сообщает Государственная фискальная служба.

Также сообщается, что экспорт электроэнергии из Украины в январе в денежном выражении составил 13,364 млн долл. При этом более 97% выручки пришлось на поставленную в Венгрию электроэнергию.

Ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин сообщал, что Украина в январе импортировала около 380 млн кВт/ч электроэнергии из России.

Как сообщал УНИАН, 30 декабря 2014 года Украина и Российская Федерация подписали два контракта на поставку электроэнергии.

31 декабря министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин сообщил, что Украина будет импортировать электроэнергию из РФ по 85 коп. за кВт/ч.

Вместе с тем, в середине января премьер-министр Арсений Яценюк поручил разобраться с формулировками контрактов, поскольку в них АР Крым определялась как «федеральный округ Российской Федерации». Демчишин позже сообщил, что словосочетание «федеральный округ» в окончательной редакции контрактов нет.

Заместитель министра энергетики Александр Светелик 27 января объяснил, что Украина подписала контракт на импорт электроэнергии из России для того, чтобы избежать обвинений в краже и оформлении перетекания между энергосистемами двух стран.

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10 февраля завершила работу комиссия по проведению служебного расследования, связанного с деятельностью должностных лиц Министерства энергетики и угольной промышленности и руководства отдельных государственных предприятий во время подписания контрактов на импорт электрической энергии из Российской Федерации и ее поставок на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым. В соответствии с решением правительства Секретариат Кабинета министров передал МВД, Генеральной прокуратуре и СБУ материалы служебного расследования.

Справка УНИАН. В декабре прошлого года в Украине наблюдались веерные отключения электроэнергии, которые были связаны с дефицитом угля энергетических марок на складах ТЭС из-за военных действий на Донбассе, где расположено большинство шахт. В таких условиях Украина начала импорт угля дефицитных марок из России, Южно-Африканской Республики и Австралии.

Кроме того, страна покрывает дефицит генерирующих мощностей в энергосистеме, осуществляя импорт электроэнергии из России.