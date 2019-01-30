Коболев назвал условия для установки бесплатных счетчиков газа населению

По его словам, для установки счетчиков «Нафтогазу» нужен контракт с потребителем и средства, предусмотренные в финплане НАК.

Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» для установки газовых счетчиков домохозяйствам необходимо заключить прямой контракт с потребителями, а также предусмотреть в своем финплане соответствующие средства.

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Об этом на брифинге заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

"В паре - облгаз и потребитель - нет «Нафтогаза», но это можно исправить. «Нафтогаз» поддерживает инициативу Кабмина, но для этого нам нужен контракт напрямую с потребителем», - сказал он.

По его словам, в финансовом плане «Нафтогаза» необходимо предусмотреть средства на установку счетчиков и источник для этих действий.

«Мы не можем начать установку газовых счетчиков, если это не предусмотрено в финансовом плане, утвержденном Кабмином», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Кабинет министров поручит НАК «Нафтогаз Украины» обеспечить всех граждан страны бесплатными газовыми счетчиками.

Справка УНИАН. Верховная Рада в конце 2017 года приняла закон о внесении изменений в закон Украины «Об обеспечении коммерческого учета природного газа», которым, в частности, перенесла предельные сроки оборудования всех потребителей индивидуальными счетчиками с 1 января 2018 года на 1 января 2021 года.