Коболев назвал условия для установки бесплатных счетчиков газа населению
Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» для установки газовых счетчиков домохозяйствам необходимо заключить прямой контракт с потребителями, а также предусмотреть в своем финплане соответствующие средства.
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Об этом на брифинге заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.
"В паре - облгаз и потребитель - нет «Нафтогаза», но это можно исправить. «Нафтогаз» поддерживает инициативу Кабмина, но для этого нам нужен контракт напрямую с потребителем», - сказал он.
По его словам, в финансовом плане «Нафтогаза» необходимо предусмотреть средства на установку счетчиков и источник для этих действий.
«Мы не можем начать установку газовых счетчиков, если это не предусмотрено в финансовом плане, утвержденном Кабмином», - добавил он.
Как сообщал УНИАН, сегодня премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Кабинет министров поручит НАК «Нафтогаз Украины» обеспечить всех граждан страны бесплатными газовыми счетчиками.
Справка УНИАН. Верховная Рада в конце 2017 года приняла закон о внесении изменений в закон Украины «Об обеспечении коммерческого учета природного газа», которым, в частности, перенесла предельные сроки оборудования всех потребителей индивидуальными счетчиками с 1 января 2018 года на 1 января 2021 года.