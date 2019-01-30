Компания Ахметова стала совладельцем «Одессаоблэнерго»

«ДТЭК Нефтегаз» стал владельцем 16,7% акций «Одессаоблэнерго»

Подразделение энергетического холдинга ДТЭК, отвечающее за добычу природного газа и газового конденсата, «ДТЭК Нефтегаз» стало собственником 16,7% акций «Одессаоблэнерго», ранее принадлежащих компании VS Energy.

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Об этом говорится в сообщении «Одессаоблэнерго» в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Кроме того, согласно сообщению, VS Energy увеличила свою долю в "Одессаоблэнерго" с 31,52% до 51,52% акций предприятия.

Как сообщал УНИАН, 16 января «ДТЭК Нефтегаз» стало собственником 24,99% акций «Киевоблэнерго», ранее принадлежащих компании VS Energy.

В начале января 2019 года ДТЭК объявил о заключении договоров купли-продажи 68,2949% акций «Одессаоблэнерго» и 93,9978% «Киевоблэнерго», подконтрольных собственнику ряда облэнерго - компании VS Energy.

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент».

По информации СМИ, группа VS Energy, которая принадлежит российским бизнесменам, контролирует 10 украинских облэнерго: «Киевоблэнерго», «Черновцыоблэнерго», «Закарпатьеоблэнерго», «Одессаоблэнерго», «Херсоноблэнерго», «Ривнеоблэнерго», «Житомироблэнерго», «Хмельницкоблэнерго», «Кировоградоблэнерго» и «Николаевоблэнерго».