Глава «Нафтогаза» жалуется на облгазы: блокируют выдачу потребителям справок

Ранее Коболев заявлял, что для установки газовых счетчиков силами "Нафтогаза", компания должна заключать прямые контракты с потребителями.

Поставляющие газ для населения компании (облгазы, газсбыты) умышленно блокируют выдачу потребителям справок об отсутствии задолженности, что делает невозможным переход клиента к другим поставщикам, в частности, к газопоставляющим компаниям группы НАК «Нафтогаз Украины».

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Об этом на брифинге заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

По его словам, для того, чтобы компании группы НАК «Нафтогаз Украина» подписывали контракт напрямую с потребителем, действующий кодекс, утвержденный независимым регулятором НКРЭКУ, предусматривает условие о предоставлении потребителем справки об отсутствии задолженности.

«На данный момент мы видели много примеров, в том числе наших сотрудников, когда справки просто не выдаются. То есть компания газсбыт, которая принадлежит тому же облгазу, просто блокирует выдачу такой справки», - сказал Коболев.

Глава нацкомпании отметил, что процесс установки газовых счетчиков потребителям силами «Нафтогаза» будет зависеть как от выделения средств в финплане, утвержденным акционером компании, таки от законодательного регулирования процесса выдачи таких справок.

«Мы со своей стороны заинтересованы сделать это как можно быстрее, потому что, в конце концов, эти объемы газа, которые излишне начисляются потребителю, они идут с нашего баланса. В этом случае страдают и потребители, которые переплачивают, и «Нафтогаз», который по завышенным ценам отдает больше газа, чем нужно потребителю», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 января, Кабинет министров Украины поручил «Нафтогазу» обеспечить всех граждан Украины бесплатными газовыми счетчиками. По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, в решении указано, что Министерство экономического развития и торговли должно учесть средства, которые будут потрачены на счетчики, в финансовом плане «Нафтогаза».

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик сообщил, что установка счетчиков газа домохозяйствам за счет НАК "Нафтогаз Украины" может обойтись в 2,5 млрд грн.

Глава НАК «Нафтогаз Украины» заявил, что для установки газовых счетчиков домохозяйствам необходимо заключить прямой контракт с потребителями, а также предусмотреть в своем финплане соответствующие средства.