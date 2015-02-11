Украина в январе купила за рубежом угля на $146,6 млн

Украина в январе 2015 года импортировала каменного угля и антрацита на общую сумму 146,6 млн долл., сообщает Государственная фискальная служба.

Согласно данным ведомства, в январе было импортировано 1,292 млн тонн этого топлива. Крупнейшими поставщиками являлись Россия, США и Южно-Африканская Республика.

Импорт угля из России в январе в денежном выражении составил 51,4 млн долл., из США – 43,9 млн долл., из ЮАР – 24 млн долл. На другие страны пришлось 27,3 млн долл.

Экспорт каменного угля и антрацита из Украины в январе в денежном выражении составил 521,017 млн долл. Более 90% выручки приходится на Словакию.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2014 году импортировала каменного угля и антрацита на общую сумму 1,773 млрд долл. Импорт из России в 2014 году в денежном выражении составил 1,1 млрд долл., из США – 0,324 млрд долл., из Казахстана – 0,1 млрд долл. На другие страны пришлось 0,211 млрд долл.

Экспорт каменного угля и антрацита в прошлом году в денежном выражении составил 521 млн долл.

Справка УНИАН. В декабре прошлого года в Украине наблюдались веерные отключения электроэнергии, которые были связаны с дефицитом угля энергетических марок на складах ТЭС из-за военных действий на Донбассе, где расположено большинство шахт. В таких условиях Украина начала импорт угля дефицитных марок из России, Южно-Африканской Республики и Австралии.

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Кроме того, страна покрывает дефицит генерирующих мощностей в энергосистеме, осуществляя импорт электроэнергии из России.