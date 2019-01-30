Коболев допускает, что облгазы Фирташа будут оспаривать сниженные нормы потребления газа

Сегодня, 30 января, Кабинет министров принял решение об установлении нормы потребления газа на человека на уровне 3,29 куб. м., что почти в 3 раза ниже предыдущей нормы.

Глава правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев допускает, что новые нормы потребления газа для домохозяйств без счетчиков, которые на сегодняшнем заседании Кабмин снизил почти в три раза, могут быть оспорены обгазами, большая часть из которых принадлежит бизнесмену Дмитрию Фирташу.

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«Мы надеемся, что это постановление сможет устоять под юридическим давлением облгазов, частных компаний, которые в своем большинстве контролируются господином Фирташем», - сказал он.

По его словам, Дмитрий Фирташ, очень успешно оспорил как предыдущее постановление по нормам потребления газа в конце 2017 года, так и постановление по передаче данных клиентов на центральную базу министерства финансов, чтобы распоряжаться бюджетными средствами на субсидирование.

«Передача данных необходима для того, чтобы установить контроль над бюджетными средствами, которые передаются от Минфина к потребителям в виде компенсации льгот и субсидий», - отметил он.

Глава нацкомпании уточнил, что такая передача данных является очень полезной, поскольку это не позволит частным компаниям манипулировать данными по субсидиантам.

«Это постановление, к сожалению, частные посредники, которые по нашим убеждениям манипулируют этими данными, смогли оспорить в суде. Посмотрим, что будет с этим постановлением», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 января, Кабинет министров принял решение об установлении нормы потребления газа на человека на уровне 3,29 куб. м. вместо 9,8 куб на одного человека в месяц.

В августе 2017 года Кабмин уже снижал нормы потребления газа для бытовых потребителей, у которых нет счетчиков. В соответствии с этим решением, при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения норма была снижена с 4,4 до 3,3 куб. м на одного человека в месяц. При отсутствии горячего водоснабжения и газового водонагревателя норматив был снижен с 7,1 до 5,4 куб. м, а при наличии газового водонагревателя – с 14 до 10,5 куб. м., однако данное решение было отменено судом. В результате в действие вступило предыдущее постановление, согласно которому нормы установлены на уровне 9,8 куб. м, 18,3 куб. м и 23,6 куб. м на одного человека в месяц.