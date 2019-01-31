В Лондоне руководитель Госгеонедр Кирилюк представил 7 нефтегазовых участков для международных компаний

На 2019 г Госгеонедр планирует выставить 30 нефтегазовых участков по начальной цене лотов $50 млн и прогнозированными ресурсами, которые составляют 130 млрд куб м газа и площадью в 5 000 кв. км.

29 января в рамках Украинского форума по разведке и добыче природного газа, который проходит в Лондоне (Великобритания) руководитель Государственной службы геологии и недр Украины Олег Кирилюк представил международным добывающим компаниям 7 нефтегазовых участков.

«Сегодня официально Госгеонедра объявляют II раунд электронных нефтегазовых аукционов, которые можно будет приобрести через систему ProZorro. Это 7 участков, которые расположены в пяти областях. Территория с залежами составляет более 2 тысяч кв км, а прогнозные ресурсы более 2 млрд куб м газа. Начальная цена 7 специальных разрешений почти $2 млн», - заявил Олег Кирилюк.

Госгеонедр объявила данные о следующих участках:

Добренская, Северо-Ефремовская - Харьковская область,

Кадобнянская – Ивано-Франковская область,

Дрогобычская – Львовская область,

Калюжная-1 – Сумская область,

Ополоновская -1 и Оленовская-2 – Черниговская область.

Также Кирилюк добавил, что в целом на 2019 г Госгеонедр планирует выставить 30 нефтегазовых участков по начальной цене лотов $50 млн и прогнозированными ресурсами, которые составляют 130 млрд куб м газа и площадью в 5 000 кв. км. Благодаря решению Правительства 6 декабря в Украине стартовали первые электронные нефтегазовые аукционы. На которых было выставлено 10 участков недр с ресурсной базой углеводородов в 90 млрд куб м. Напомним, осенью 2018 года было согласовано на законодательном уровне, что с 1 января 2019 года в Украине все участки недр будут предоставляться исключительно на конкурсной основе через систему открытых электронных торгов Прозоро.Продажи».

На мероприятии присутствоваля как украинские, так и международные добывающие компании, такие как Shell, ExxonMobil, INA, Arawak,Erenco, MOL, Sand Hill, Trident Acquisitions. А также сервисные компании Baker Hughes, Halliburton, Schlumberger, Viking International и SOCAR AQS.