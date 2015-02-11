Самый богатый российский олигарх предлагает властям не отбирать сверхдоходы у нефтяных компаний

Систему налогообложения в нефтяной отрасли необходимо изменить, поскольку в нынешнем виде она ведет к сокращению инвестиций на поддержку разработки месторождений.

Как пишет РИА Новости, об этом заявил председатель совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг на "Открытой трибуне" в нижней палате российского парламента.

"Система, которая работает сейчас, является по сути фискальной, выкачивает из нефтянки те самые сверхдоходы, которые на сегодняшний день отсутствуют. Это может привести к тому, что мы существенно сократим инвестиции в нефтяной отрасли даже для поддержания разработки нынешних непростых месторождений, которые являются у нас базовыми", — рассказал он.

Поэтому Вексельберг считает важным переход от системы НДПИ к системе налогообложения доходов и прибыли.

Читайте такжеBloomberg назвал самого богатого россиянинаКроме того, по его мнению, нужно упростить систему перехода прав на разработку месторождения в связи с его открытием. Он отметил, что часть таких законодательных предложений уже готова, однако необходимо ускорить этот процесс.

"Это привлечет малый и средний бизнес для разработки небольших и средних месторождений и может в значительной степени изменить структуру нашей нефтяной отрасли", — сказал Вексельберг.

С 1 января в РФ вступили в действие изменения налогообложения нефтяной отрасли (так называемый налоговый маневр). За три года поэтапно сокращаются вывозные таможенные пошлины на нефть в 1,7 раза, а на нефтепродукты — в 1,7-5 раз с одновременным увеличением ставки НДПИ на нефть в 1,7 раза и на газовый конденсат — в 6,5 раза.

Ряд участников рынка опасаются, что маневр резко повысит привлекательность экспорта топлива для нефтекомпаний. В результате на внутреннем рынке может возникнуть дефицит и вырастут цены.