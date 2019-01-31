"Укрнафта" за 2018 год уплатила 7,8 миллиарда гривень ренты

Только за декабрь 2018 года компания уплатила в государственный и местные бюджеты всех уровней 623,6 миллиона гривень.

Крупнейшая нефтедобывающая компания "Укрнафта" в 2018 году уплатила в бюджеты всех уровней 7,8 миллиарда гривень ренты за добычу нефти и газа, что на 36,7% больше показателя за 2017 год, из этой суммы 389,3 миллиона гривень были направлены в местные бюджеты.

Читайте такжеГосгеонедр продлила 23 спецразрешения на недропользование для "Укрнафты" на 20 лет

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В частности, за декабрь 2018 года компания уплатила в государственный и местные бюджеты всех уровней 623,6 миллиона гривень рентной платы, из них 31,2 миллиона гривень поступило в местные бюджеты разных уровней.

Согласно сообщению, самые значительные суммы в 2018 году получили общины и областные бюджеты Сумской (165 миллионов гривень), Ивано-Франковской (87,4 миллиона гривень) и Полтавской (62,5 миллиона гривень) областей.

Как сообщал УНИАН, "Укрнафта" в 2018 году увеличила добычу нефти с конденсатом по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 5% - до 1,448 миллиона тонн, а добычу газа сократила на 2,3%, до 1,082 миллиарда кубометров.

В конце 2017 года в Украине был внесен ряд изменений в Налоговый кодекс. Одним из них стало обязательное отчисление в местные бюджеты 5% ренты, которую платят нефтегазовые компании (95% поступают в госбюджет).

Справка УНИАН. "Укрнафта" - крупнейшая публичная нефтегазовая компания Украины. На ее долю приходится 68% добычи нефти и конденсата, а также 11% добычи газа в Украине. "Укрнафта" является одним из крупнейших игроков на розничном рынке нефтепродуктов Украины: компании принадлежат более 560 АЗС по всей территории страны.

Акции "Укрнафты" включены в листинг Украинской биржи (УБ) и фондовой биржи ПФТС (г. Киев). Депозитарные расписки на акции "Укрнафты" торгуются на Франкфуртской фондовой бирже.