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Запуск газопроводов в обход Украины сократит доходы от транзита вдвое - НБУ

15:01, 31 января 2019
Энергетика
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Сейчас выручка Украины от транзита газа составляет $3 миллиарда / фото УНИАН

Национальный банк прогнозирует сокращение доходов от транзита природного газа через территорию Украины вдвое при запуске альтернативных газопроводов в обход территории нашей страны.

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Об этом сообщила и.о. главы НБУ Екатерина Рожкова на брифиге.

"Запуск обходных газопроводов сократит объемы транзита газа. Мы предусмотрели это в наших прогнозах. Предусмотрели сокращение почти вдвое – с 90 миллионов кубов до 50. И, соответственно, сокращение выручки от этого", - сказала она.

Рожкова отметила, что выручка от транзита составляет 3 миллиарда долларов.

"Сокращение объема транзита почти вдвое приведет к сокращению этих поступлений также почти вдвое", - добавила она.

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Теги: #транзит газа#транзит российского газа