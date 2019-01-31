Руководство «Запорожгаза» с помощью «фейковых» аварий украло 26 миллионов - СБУ

СБУ установила, что менеджмент газоснабжающей компании искусственно списывал потребленный природный газ как ненормированные потери при несуществующих технических авариях.

Руководство газоснабжающей компании «Запорожгаз» разоблачили в нанесении государству многомиллионных убытков. Об этом УНИАН сообщили в Управлении Службы безопасности Украины в Запорожской области.

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Оперативники СБУ установили, что менеджмент ПАО «Запорожгаз» искусственно списывал потребленный природный газ как производственно-технологические расходы и ненормированные потери под видом «фейковых» технических аварий.

«По заключению профильных экспертов, только за один квартал стоимость завышенного объема вторичного природного газа в результате якобы аварий составляет более 26 млн грн», - сообщили в УСБУ в Запорожской области.

Сотрудники СБУ задокументировали, что противоправные действия должностных лиц компании привели к необходимости покрытия искусственно созданных убытков за счет государственного бюджета и обычных потребителей.

Вчера, 30 января, во время следственных действий в офисных помещениях «Запорожгаза» правоохранители изъяли, в частности, поддельные акты технических аварий, отчеты с внесенными ложными данными, подтверждающими проведение сделки.

В рамках открытого уголовного производства главе правления ПАО «Запорожгаз» объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 364-1 (Злоупотребление полномочиями должностным лицом) и ч. 1 ст. 366 (Служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Руководитель предприятия отстранен от должности. Продолжается досудебное следствие.

“Запорожгаз” контролируется структурами Дмитрия Фирташа, при этом 25% акций общества принадлежит НАК “Нафтогаз Украины”.