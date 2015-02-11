Суд Амстердама обязал Роснефть выплатить убытки бывшим акционерам ЮКОСа

Суд Амстердама признал, что «Роснефть» и ее бывшая структура «Промнефтьстрой» обязаны возместить убытки Yukos International (принадлежит бывшим акционерам ЮКОСа). Размер убытков не указывается, он будет рассматриваться судом отдельно, пишет РБК.

Представитель «Роснефти» пока не прокомментировал ситуацию.

«Профнефтьстрой» – бывшая структура «Роснефти», еще в 2007 году в ходе банкротства ЮКОСа получившая контроль над Yukos Finance, которая контролировала часть зарубежных активов нефтяной компании. В 2007 году в ходе банкротства ЮКОСа «Промнефтьсрой» приобрела голландскую Yukos Finance на конкурсных торгах примерно за $300 млн. Крупнейшими активами Yukos Finance были контрольный пакет литовского нефтеперерабатывающего завода Mazeikiu nafta и почти половина словацкого нефтепровода Transpetrol. Но эти активы так и не достались «Роснфети» – бывшие акционеры ЮКОСа их перевели в два так называемых штихтинга (stichting), а компании получили взамен депозитарные расписки.

Читайте также"Роснефть" просит около $19 млрд из средств пенсионного стабфондаВ 2006–2008 годах Yukos International продала 53,7% акций Mazeikiu nafta за $1,2 млрд и 49% акций словацкой трубопроводной компании Transpetrol за $240 млн. Но в марте 2008 года «Промнефтьстрой» и «Роснефть» добились ареста счетов Yukos International. Yukos заявляла, что то решение суда Амстердама ограничило ее способность инвестировать средства в наиболее надежные активы, такие как драгоценные металлы. Это решение впоследствии было отменено Верховным судом Нидерландов.

Компания Yukos International UK BV требовала взыскать с «Роснефти» и с ответчиков в счет возмещения понесенных убытков $333 млн, плюс набежавшие на эту сумму проценты с февраля 2011 года. Поводом для иска стал арест банковского счета Yukos International UK B.V., который был произведен в 2008 году по решению Третейского суда Амстердама в связи с арестом и ликвидацией ЮКОСа. Суд начал рассматривать дело в 2012 году, а осенью того же года «Роснефть» подала возражение на иск, заявив, что суд надлежащим образом вынес приказ об аресте и что компания Yukos International UK B.V. не понесла никаких убытков вследствие размещения своих средств на процентном счете, выбранном е​ю самой.