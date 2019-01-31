Антимонопольный комитет проверит облгазы Фирташа

Операторов газораспределительных сетей проверят из-за многочисленных жалоб от бытовых потребителей.

Территориальные отделения Антимонопольного комитета Украины исследуют, соответствуют ли законодательству о защите экономической конкуренции действия операторов газораспределительных сетей при приведении объемов использованного природного газа бытовыми потребителями к стандартным условиям при осуществлении коммерческих расчетов.

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Как сообщает пресс-служба комитета, исследования проведут в ответ на многочисленные обращения от бытовых потребителей природного.

«По результатам проведенного исследования в случае выявления нарушений законодательства о защите экономической конкуренции органами комитета будут приняты меры, предусмотренные законодательством», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины официально обратился к НКРЭКУ с просьбой провести проверки всех облгазов на соблюдение законодательства.

Кабинет министров создал рабочую группу для проверки компаний, поставляющих газ для населения (облгазы, газсбыты), большинство из которых принадлежит бизнесмену Дмитрию Фирташу, из-за сверхначислений для потребителей в платежках за газ.

В ноябре прошлого года жители Украины получили платежки за газ, суммы в которых отличались от стоимости фактически потребленного ресурса, а также, во многих случаях в платежках были учтены задолженности за предыдущие периоды, о которых потребители ничего не знали.

В конце ноября НКРЭКУ запретила облгазам проводить доначисления в платежках за природный газ.