США назвали условие смягчения санкций против нефтяной госкомпании Венесуэлы

Минфин США призвал Мадуро передать контроль над компанией президенту Хуану Гуайдо или демократически избранному правительству.

США смягчат санкции в отношении государственной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA, если контролировать компанию будет временный президент страны Хуан Гуайдо.

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Об этом сообщает Росбалт со ссылкой на заявление Минфина США.

"Ведомство призвало режим Мадуро передать контроль над компанией президенту Хуану Гуайдо или демократически избранному правительству", - говорится в сообщении.

В Минфине США считают, что такой шаг позволит сохранить активы PDVSA для жителей Венесуэлы и не позволит режиму Мадуро ими злоупотреблять.

Также Вашингтон ожидает от Венесуэлы мер по борьбе с коррупцией и нарушением прав человека.

Как сообщал УНИАН, 29 января США ввели санкции против PDVSA и ее "дочек", включая работающую в Штатах Citgo Petroleum.