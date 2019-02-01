цей матеріал доступний українською

США назвали условие смягчения санкций против нефтяной госкомпании Венесуэлы

15:28, 01 февраля 2019
Энергетика
24 0
Также Вашингтон ожидает от Венесуэлы борьбы с коррупцией и нарушением прав человека / фото УНИАН

США смягчат санкции в отношении государственной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA, если контролировать компанию будет временный президент страны Хуан Гуайдо.

Читайте такжеЕвропарламент признал Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Об этом сообщает Росбалт со ссылкой на заявление Минфина США.

"Ведомство призвало режим Мадуро передать контроль над компанией президенту Хуану Гуайдо или демократически избранному правительству", - говорится в сообщении.

В Минфине США считают, что такой шаг позволит сохранить активы PDVSA для жителей Венесуэлы и не позволит режиму Мадуро ими злоупотреблять.

Также Вашингтон ожидает от Венесуэлы мер по борьбе с коррупцией и нарушением прав человека.

Как сообщал УНИАН, 29 января США ввели санкции против PDVSA и ее "дочек", включая работающую в Штатах Citgo Petroleum.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Революция в Венесуэле
Теги: #протесты в Венесуэле#кризис в Венесуэле