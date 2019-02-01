Эксперт рассказал, как Россия может использовать "Северные потоки"

Россия может использовать "Северные потоки" для расширения своего военного присутствия в регионе Балтийского моря.

Россия может использовать газопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2" для расширения своего военного присутствия в регионе Балтийского моря.

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Об этом сообщил журналистам президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI века" Михаил Гончар.

"Беря во внимание то, что Россия использует новопостроенную инфраструктуру как основание для расширения своего военного присутствия, мотивируя это защитой от, якобы, угроз от третьих сторон, то нельзя исключать, что Россия использует "Северный поток-2" и "Северный поток-1" для расширения своего присутствия в регионе Балтийского моря, прежде всего военно-морского присутствия", - сказал Гончар.

В качестве примера эксперт привел недавно построенный Керченский мост, для, якобы, защиты которого военно-морское присутствие России в регионе было существенно усилено.

Как сообщал УНИАН, проектом "Северный поток-2" предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод в обход Украины строится рядом с уже существующим "Северным потоком-1".

Строительство газопровода должно завершиться до конца 2019 года. Протяженность трубопровода составит 1220 километров, он должен соединить российскую Усть-Луга и немецкий Грайфсвальд.

29 ноября 2018 года в "Газпроме" заявили о завершении прокладки труб газопровода "Северный поток-2" в прибрежной зоне Германии.

Украина выступает против строительства "Северного потока-2". США заявляют, что "Северный поток-2" подрывает коллективную энергобезопасность Европы.