Нефть сегодня дорожает, несмотря на ее избыток на рынке

К 8.47 мск фьючерсы на Brent подорожали на $0,34 до $55,00 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,72 до $49,56. В среду Brent подешевела на 3 процента, а WTI - более чем на 2 процента, сообщает Рейтер.

Запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4,9 миллиона баррелей до рекордного объема, по данным Управления энергетической информации, при прогнозе повышения на 3,7 миллиона.

"Сегодня следует ожидать восстановления цен после их падения", - написал в отчете аналитик Phillip Futures в Сингапуре Дэниэл Энг.

Цена на Brent поднялась на 30 процентов по сравнению с отмеченным в январе минимумом $45,19 за баррель, но данные по-прежнему говорят об избытке нефти на мировом рынке.

Читайте такжеСамый богатый российский олигарх предлагает властям не отбирать сверхдоходы у нефтяных компаний"Трудно с уверенностью говорить о том, что рынок нефти перешел к росту. Сокращение капиталовложений нефтяными компаниями отразится на их активности только через несколько месяцев", - написали в отчете аналитики Nomura.

Министр нефтяной промышленности Саудовской Аравии Али аль-Наими встретился с председателем совета директоров Газпрома Виктором Зубковым и министром юстиции Алжира Тайебом Лухом, чтобы обсудить сотрудничество ОПЕК со странами, не входящими в картель, сообщило саудовское информационное агентство SPA.