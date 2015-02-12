Китай собрался увеличить добычу сланцевого газа в 23 раза

Китай к 2020 году увеличит добычу сланцевого газа в 23 раза - до 30 млрд кубометров.

Как пишет ТАСС со ссылкой на деловое издание "Мэйжи цзинцзи синьвэнь", доля сланцевого газа в общем объеме добываемого в КНР природного газа увеличится с 1 до 15%.

"В прошлом году на территории Китая были пробурены 200 скважин. Таким образом, этот вид топлива сейчас извлекается из 400 скважин", - цитирует издание ведущего аналитика "China National Offshore Oil Corporation" (CNOOC) Чэнь Вэйдуна. В обозримом будущем число скважин будет увеличиваться на несколько сотен ежегодно. Увеличение объемов добычи сланцевого газа будет способствовать снижению потребления угля и сокращению уровня выбросов в атмосферу, добавил он.

Читайте такжеУкраина имеет более 35 трлн кубометров запасов газа на нетрадиционных месторожденияхДля большинства городов Центрального и Восточного Китая плотная пелена смога уже стала привычным явлением. Одной из причин его возникновения стало массовое размещение в Центральном и Восточном Китае промышленных производств. Особенно тяжелая ситуация складывается в отопительный сезон, когда работающие на полную мощность угольные электростанции, и котельные выбрасывают в воздух угольную пыль.

Издание отмечает, что Китай увеличивает потребление природного газа также и в связи с принятыми на себя обязательствам перед другими странами. В ноябре 2014 года КНР и США договорились сократить выбросы парниковых газов почти на треть в течение ближайших 20 лет. При этом Китай начиная с 2030 года прекратит наращивать выбросы в атмосферу.