Украина увеличила транзит российского газа на четверть

В прошлом месяце транзит составил 7,6 млрд куб. м.

Транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) в январе 2019 года увеличился на 25,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 7,6 млрд куб. м, свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы - госкомпания «Укртрансгаз».

Читайте такжеЗапуск газопроводов в обход Украины сократит доходы от транзита вдвое - НБУ

Как сообщал УНИАН, в 2018 году транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему сократился на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 86,774 млрд куб. м.

В 2017 году Украина транспортировала в Европейский Союз рекордные за несколько последних лет объемы газа - 93 млрд кубометров.