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Украина увеличила транзит российского газа на четверть

11:21, 04 февраля 2019
Энергетика
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Транзит газа через Украину увеличился на четверть / фото УНИАН

Транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) в январе 2019 года увеличился на 25,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 7,6 млрд куб. м, свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы - госкомпания «Укртрансгаз».

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Как сообщал УНИАН, в 2018 году транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему сократился на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 86,774 млрд куб. м.

В 2017 году Украина транспортировала в Европейский Союз рекордные за несколько последних лет объемы газа - 93 млрд кубометров.

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Теги: #транзит газа#ГТС Украины