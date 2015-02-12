Украина сегодня хочет возобновить поставки газа через Польшу

Украинский "Нафтогаз" с сегодняшнего дня намерен возобновить поставки газа через Польшу, прекращенные с начала 2015 года.

Об этом свидетельствуют данные оператора польской газотранспортной системы Gaz System, которыми располагает УНИАН.

Сегодня через Польшу в Украину планируется прокачать около 107 тыс. кубометров газа при технической возможности в 4 млн кубометров.

Пресс-секретарь Gaz System Малгожата Полковска сообщила УНИАН, что польская компания не ограничивала объемы поставок газа в Украину, которые реализуются на так называемом "непостоянном основании" и могут в любой момент быть уменьшены в случае технической необходимости.

"Технических проблем нет. Такое количество заказал клиент", - отметила она.

Читайте такжеУкраина возобновила импорт газа из ВенгрииКак сообщал УНИАН, директор по развитию бизнеса НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в начале февраля сообщил, что Украина рассчитывает возобновить реверсные поставки газа по маршруту из Польши в тестовом режиме в ближайшее время.

Справка УНИАН. Польша стала первой страной, из которой Украина начала поставлять газ из Европы (еще в конце 2012 года), она обладает самыми меньшими возможностями по поставкам в сравнении с Словакией и Венгрией, через территорию которых можно прокачать в несколько раз больший объем газа.

С 15 апреля прошлого года, когда "Нафтогаз" возобновил поставки газа через Польшу, по этому маршруту он прокачал около 900 млн кубометров газа или в среднем 3,5 млн кубометров в сутки.