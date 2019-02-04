Украина в этом году уже добыла почти 2 миллиарда кубов газа

При этом крупнейшая газодобывающая компания страны - «Укргазвыдобування» - за отчетный период увеличила добычу на 2,5%, до 1,3 млрд куб. м.

Добыча природного газа в Украине в январе 2019 года увеличилась по сравнению с январем 2018 года на 2,4% - до 1,817 млрд куб. м, свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины - госкомпании «Укртрансгаз».

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В частности, добыча газа крупнейшей газодобывающей компанией страны - «Укргазвыдобування» - в январе 2019 года увеличилась на 2,5% и составила 1,335 млрд куб. м.

Также отмечается, что крупнейшая нефтедобывающая компания «Укрнафта» добыла 98,76 млн куб. м газа, а другие компании – 382,1 млн куб. м.

Как сообщал УНИАН, по данным «Укртрансгаза», украинские государственные и частные добывающие компании в 2018 году, по сравнению с 2017 годом, увеличили добычу газа на 0,4% – до 20,9 млрд куб. м. При этом, крупнейшая газодобывающая компания «Укргазвыдобування» в 2018 году нарастила добычу газа на 1,6% - до 15,5 млрд куб. м.

В 2019 году "Укргазвыдобування" планирует добыть дополнительно 500 млн куб. м газа благодаря проведению 100 операций по интенсификации добычи на своих скважинах.

Согласно правительственной программе по наращиванию добычи и сокращению потребления, планируется, что к 2020 году показатель добычи госкомпании «Укргазвыдобування» сравняется с показателем потребления секторов населения и теплокоммунэнерго и будет составлять 20 млрд куб. м газа.