Облгазы не имеют права начислять потребителям дополнительные суммы в платежках – «Нафтогаз»

По мнению компании, компенсировать убытки должен тот, кто допустил нарушения, которые позволили газсбытам выиграть суд.

Поставляющие газ для населения компании (облгазы, газсбыты), большинство из которых принадлежит бизнесмену Дмитрию Фирташу, не имеют права взимать или даже начислять потребителям дополнительные суммы за прошлые периоды из-за отмененных судом норм потребления газа.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины».

«Газсбыты не имеют права взимать или даже начислять потребителям дополнительные суммы за прошлые периоды из-за отменных судом норм. Газсбыты Фирташа отменили через суд принятые постановления. Компенсировать убытки должен тот, кто допустил нарушения, которые позволили газсбытам выиграть суд», - сказано в сообщении.

В пресс-службе "Нафтогаза" также подчеркнули, что для того, чтобы облгазы могли требовать возмещения убытков, им необходимо обосновать выставленные суммы в суде, для чего необходимо будет продемонстрировать объемы потребления газа по каждому потребителю.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2018 года жители Украины получили платежки за газ с долгами за предыдущие периоды. Как сообщили в пресс-службе «Региональной газовой компании», в платежках информативно указана сумма перерасчета за время действия заниженных норм, которые были признаны Верховным судом Украины незаконными.

30 января 2019 года Кабинет министров принял решение об установлении нормы потребления газа на человека на уровне 3,29 куб. м. вместо 9,8 куб на одного человека в месяц.

В августе 2017 года Кабмин уже снижал нормы потребления газа для бытовых потребителей, у которых нет счетчиков. В соответствии с этим решением, при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения норма была снижена с 4,4 до 3,3 куб. м на одного человека в месяц. При отсутствии горячего водоснабжения и газового водонагревателя, норматив был снижен с 7,1 до 5,4 куб. м, а при наличии газового водонагревателя – с 14 до 10,5 куб. м., однако данное решение было отменено судом. В результате, в действие вступило предыдущее постановление, согласно которому нормы были установлены на уровне 9,8 куб. м, 18,3 куб. м и 23,6 куб. м на одного человека в месяц.