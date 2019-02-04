American Interest: Новому президенту Украины останется коррумпированный сектор энергетики

Кто бы не возглавил страну в марте, ему придется иметь дело с теми же проблемами, ища баланс между макроэкономической стабильностью и популизмом.

Украина сильно пострадала от рук Кремля. Российский президент Владимир Путин отказывается отпустить незаконно схваченных в Керченском проливе украинских моряков. Тысячи мирных украинцев погибли на Донбассе, а 2 миллиона человек вынуждены жить под российской оккупацией в Крыму.

Но некоторые угрозы для Украины поступают изнутри. Если завтра Россия откажется от агрессии, ряд украинских проблем, таких как бюрократическая неэффективность, коррупция и отсутствие прозрачности, останется. Эти проблемы особенно проявляются в энергетическом секторе, который напрямую связан с экономическим ростом и национальной безопасностью, пишет American Interest.

Через пять лет после Революции Достоинства Украина должна продвинуться вперед в реформировании энергетики, чтобы защитить свою экономику и суверенитет. Нынешние президентские и парламентские выборы дают шанс кандидатам продемонстрировать свою приверженность к этим задачам. Последовательный прогресс пойдет на пользу всем украинцам. Потребители получат лучшие услуги и более низкие цены. Внутренний энергетический сектор создаст высококвалифицированные рабочие места и усилит экономические показатели. Правительство получит новые бюджетные поступления, которые помогут усилить другие приоритетные направления, такие как оборона и защита. Альтернатива – это текущий статус-кво, безжалостные угрозы со стороны Москвы и слабый экономический рост на уровне 2%, которое может перерасти в стагнацию.

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После революции реформа энергетики заняла центральную роль антикоррупционной кампании нового правительства. Частично это было продиктовано требованиями МВФ. Но также причина была и в том, что длительное плохое управление энергетическим сектором, который создавал большой дефицит государственного бюджета, подорвало энергетическую безопасность и ограничило экономический потенциал. НАБУ выявило, что коррупция охватила энергетику больше, чем любую другую сферу украинской экономики.

Сегодня же реформы остановились. К примеру, Украина избавилась от разрыва между ценами для домохозяйств и промышленных потребителей и сократила субсидирование, которые были главными причинами возникновения дыр в бюджете. Однако, цена импорта энергоносителей в течение последних двух лет возросла, а внутренние цены для потребителей в Украине остались такими же. Это повлекло уменьшение доступного финансирования для других важных приоритетов, таких как оборона и социальное обеспечение.

Проблему усугубляет то, что внутренним сторонам удается до сих пор продавать дешевый газ для домохазяйств промышленным клиентам по более высокой цене. Это выливается в ненужные правительственные расходы и порождает коррупцию, которую Кремль может использовать в свою пользу, что он уже делал в прошлом. К примеру, в 1993 году Украина передала часть своего Черноморского флота России, чтобы погасить часть долга за энергоносители.

Не смотря на то, кто победит на выборах, следующий президент Украины столкнется с теми же внутренними и внешними проблемами, что и нынешний. В частности, ему придется балансировать между макроэкономической стабильностью и подъемом экономического популизма. Проще говоря, Украине придется и дальше выполнять непопулярные условия МВФ, отвергая требования сократить счет за коммунальные услуги.

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Для украинских лидеров дилемма очень острая. С одной стороны у Украины нет большого выбора, кроме как выполнять требования МВФ для получения помощи, среди которых и сокращение субсидий на ископаемые энергоносители. Существует много примеров стран, которые, получая оговоренную помощь, выполняли критерии выборочно. Но ни одна из них не могла это сделать, если она не имела стратегического значения для большой страны-донора или больших запасов собственных неосвоенных ресурсов. У Украины нет никаких преимуществ, которые бы позволили ей отказаться от финансовой поддержки МВФ.

Издание пишет, что даже без условий фонда сокращение субсидий пошло бы на пользу Украине. Хоть они политически популярны, экономисты обычно считают их плохой формой социальной помощи. Потому что самые богатые слои общества получают наибольшую выгоду. Сокращение субсидий оживляет внутреннюю добычу энергоносителей, сокращает возможности для коррупции и уменьшает дефицит.

С другой стороны сокращение субсидий – политически токсичен шаг на фоне экономической стагнации. За годы после революции расходы на коммунальные услуги начали сильно съедать семейный бюджет украинцев. В среднем на них приходится тратить треть от месячных зарплат. Для избирателей, которые прямо чувствуют давление счетов, рассказы о преимуществах макроэкономической стабильности имеют размытый и неубедительный вид. Резкое повышение цен может вылиться во вспышку новых массовых протестов.

Успешной Украине нужно и получение помощи от МВФ, и учет беспокойств бедных украинцев. К счастью, существует набор политически жизнеспособных подходов для любого будущего президента страны, которые помогут продолжить реформы. В отчете Совета по иностранным делам было указано, что Киеву следует «деполитизировать» цену на газ, создав регуляторную независимость и демонтировав монопольный характер энергетического сектора.

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Более того, украинским политикам стоит передать власть определять цену на газ независимому регулятору. Хорошо известно, что во всех странах, где пытались провести реформу субсидирования ископаемых энергоносителей без уступок в ценообразовании, в конце концов процесс разворачивался на 180 градусов. Так произошло в Намибии из-за протестов таксистов, так было и во Франции из-за протестов «Желтых жилетов». В тех случаях, когда правительства отдавали власть ценообразования независимым органам, как это было в ЮАР в 1950-х и в Турции в 1990-х годах, реформа прошла успешно.

Чтобы сохранить фискальную стабильность и защитить социальное благосостояние, Украине также стоит улучшить свою программу адресных субсидий. Вместо того, чтобы оплачивать часть счета всех граждан страны, Киев попытался помогать только тем, кто в этом больше всего нуждается. Однако, нынешняя адресная программа покрывает почти 60% украинцев. И она не на много лучше, чем универсальная схема. Более того, в Украине не существует универсального реестра потребителей, чтобы проверить, что получатель субсидий действительно нуждается в помощи и что он вообще существует. В результате, субсидии выплачиваются напрямую фирмам-посредникам, созданным олигархами, вместо прямых перерасчетов потребителям. Из-за этого обмануть нынешнюю систему субсидий очень просто. Ситуация может улучшиться, если следующий украинский парламент примет решение о перечислении денег прямо потребителям, чтобы сократить риск мошенничества.

Также украинское правительство должно создать надежный реестр получателей социальных субсидий для проверки уплат. Активная поддержка, обновление и аудит базы данных поможет сократить государственные расходы без ущерба для социальной помощи и сокращения доверия общества. Но это не единственное, что следующий президент Украины может сделать для обуздания коррупции и неэффективности. К примеру, он может укрепить национального регулятора в сфере энергетики, который якобы был переформатирован, чтобы соответствовать законодательству ЕС. На самом же деле в Украине до сих пор нет органа, который бы эффективно и независимо защищал правила рынка, чтобы поощрить конкуренцию.

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Украина должна укрепить комиссию, переложив ее финансирование на уплаты от пользователей, отменив прямое назначение ее членов президентом. Стоит позволить гражданскому обществу и международным донорам выбирать состав комиссии. Полностью независимый регулятор возобновит доверие к украинскому энергетическому рынку внутренних и внешних частных инвесторов.

Другая проблема в том, что те частные компании, которые до сих пор пытались добывать газ в Украине, сталкивались с излишне жесткой системой лицензирования. Эта система мешает новым игрокам зайти на рынок и укрепляет тех, которые уже на нем. Упрощение лицензирования поможет Украине нарастить внутреннюю добычу. Осторожная и прозрачная приватизация государственных газодобывающих активов тоже позволит открыть больше пространства для независимых производителей. Все эти политические подходы будут популярны среди международных доноров и тех, кто хочет вести бизнес в Украине. Если новое правительство будет действовать быстро и без вреда для благосостояния, реформа может получить поддержку и простых украинцев.