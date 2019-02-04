"Нафтогаз" создал нового оператора украинской ГТС

Юридическое отделение оператора ГТС является необходимым условием для сертификации независимого оператора, привлечения международного партнера и продолжения транзита газа через Украину.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" создала новую компанию - "Оператор газотранспортной системы Украины", 100% владельцем которой является АО "Укртрансгаз", в рамках реализации очередного этапа по отделению оператора газотранспортной системы (ГТС) и привлечению европейского партнера к ее управлению, что поможет в дальнейшем сохранить объемы транзита через Украину после завершения действующего контракта с "Газпромом", сообщает пресс-служба "Укртрансгаза".

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"4 февраля 2019 года - в рамках реализации очередного этапа дорожной карты по отделению оператора газотранспортной системы (ГТС) в Украине создана новая компания - ООО "Оператор газотранспортной системы Украины", 100% владельцем которой является АО "Укртрансгаз", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что решение о создании компании "Оператор газотранспортной системы Украины" было принято акционером "Укртрансгаза" - НАК "Нафтогаз Украины" - в соответствии с Законом Украины "Об акционерных обществах" 29 января 2019 года. Генеральным директором новой компании на условиях срочного трудового договора был избран Павел Станчак.

Компания сообщает, что создание "Оператора газотранспортной системы Украины" позволит начать юридическое отделение функции транспортировки газа сначала в структуре НАК "Нафтогаз Украины", а после 1 января 2020 - вне группы "Нафтогаз".

"Юридическое отделение оператора ГТС является необходимым условием для сертификации независимого оператора, привлечение международного партнера и продолжения транзита газа через Украину", - отметила пресс-служба.

При этом, уточняется, что юридическое отделение оператора ГТС, как один из ключевых этапов проведения анбандлинга, обсуждалось наблюдательными советами НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ) на встречах с заинтересованными сторонами в сентябре и декабре 2018 года.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2018 года наблюдательные советы НАК "Нафтогаз Украины" и новой компании-оператора газотранспортной системы - акционерного общества "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ) подписали меморандум о сотрудничестве в процессе выделения функции оператора ГТС Украины до 1 января 2020 года.

В конце августа 2017 года "Нафтогаз Украины" утвердил назначение на пост президента "Укртрансгаза" технического директора, члена правления польской компании PGNiG Technologie S.A. Павла Юзефа Станчака. 20 сентября прошлого года глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев сообщил, что Служба безопасности Украины заблокировала назначение Станчака на должность главы правления "Укртрансгаза". Это было обусловлено ограничениями доступа иностранцев к документам, которые содержат государственную тайну. После этого "Нафтогаз" перевел Станчака с должности президента "Укртрансгаза" на пост вице-президента этой компании. Позднее "Нафтогаз" сменил название должности, занимаемой Станчаком в "Укртрансгазе", с вице-президента компании на гендиректора филиала "Оператор ГТС Украины", при сохранении им позиции члена правления "Укртрансгаза". Затем в декабре 2018 года его полномочия продлили на 3 года.

Справка УНИАН. В начале ноября 2016 года Кабмин принял решение о создании новой компании - оператора ГТС - акционерного общества "Магистральные газопроводы Украины". В то же время менеджмент национального нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины" создал в структуре действующей госкомпании "Укртрансгаз" новый филиал - "Оператор ГТС Украины".

Отделение ГТС в новое юрлицо и привлечение европейского партнера к ее управлению необходимо для того, чтобы европейские компании смогли в будущем покупать газ на восточной границе Украины, а затем транзитом передавать его на европейский рынок, таким образом сохранив объемы транзита после завершения действующего контракта с "Газпромом".