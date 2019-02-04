В "Нафтогазе рассказали, сколько стоит пробурить скважину на Полтавщине

По его словам, для того чтобы "Нафтогаз" был прибыльной и полезной для жителей страны компанией, необходимы существенные инвестиции.

Стоимость бурения одной скважины в Полтавской области составляет 10-15 миллионов долларов, сообщил директор интегрированного газового бизнеса Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Фаворов в эфире "Радио НВ".

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По его словам, для того чтобы "Нафтогаз" был прибыльной и полезной для жителей страны компанией, необходимы существенные инвестиции, прозрачные правила игры и рыночная цена на природный газ.

"Деньги требуют инвестиций, особенно в капиталоемких индустриях, таких как газодобыча, энергетика. Например, чтобы пробурить одну скважину, которая, дай бог, даст нам добычу, в Полтаве необходимо от 10 до 15 миллионов долларов", - сказал Фаворов.

Как сообщал УНИАН, ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщил, что себестоимость добычи природного газа, включая капитальные вложения и все сопутствующие затраты на развитие добычи для компании "Укргазвыдобування", входящей в состав группы НАК "Нафтогаз Украины", составляет 250 долларов за тысячу кубических метров.

"Укргазвыдобування" – крупнейшая газодобывающая компания Украины, доля которой в общем объеме добычи углеводородов в стране составляет 70%. 100% акций компании принадлежат НАК "Нафтогаз Украины".