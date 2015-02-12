МВФ: "Нафтогаз" должен стать безубыточным к апрелю 2017 года

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд прогнозирует достижение безубыточности основного нефтегазового монополиста страны - Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» - к апрелю 2017 года, говорится в заявлении Фонда, текстом которого располагает УНИАН.

«Власти Украины демонстрируют свою решительность в срочном и жестком реформировании энергетического сектора. Правительство уже разработало стратегию существенного повышения энергоэффективности и энергонезависимости, повышения собственной добычи энергоресурсов и реструктуризации «Нафтогаза», - говорится в заявлении. – Частью этой стратегии является реабилитация «Нафтогаза», сокращение его зависимости от бюджетного финансирования и внедрение ускоренного графика выравнивания тарифов на тепло и газ, что позволит («Нафтогазу» - УНИАН) достичь полной безубыточности к апрелю 2017 года. Одновременно будет внедрена система оказания адресной социальной помощи малоимущим».

Читайте такжеУкраина получит $40 млрд, включая $17,5 млрд по новой программе МВФ

Ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк подчеркивал, что в 2015 году, согласно программе реформ, предусмотренной новой программой сотрудничества с МВФ, Кабмин выделит 12,5 млрд грн на компенсацию повышенных тарифов на газ и тепло для населения.

Ранее в правительстве прогнозировали достижение безубыточности "Нафтогаза" с помощью выравнивания тарифов и сокращения бюджетных субсидий компании к концу 2018 года.