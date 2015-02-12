Украина возобновила импорт газа через Польшу

Украина сегодня, 12 февраля, возобновила импорт природного газа через территорию Польши, поставки которого были остановлены с 1 января 2015 года, сказал УНИАН руководитель отдела по связям с общественностью "Укртрансгаза" Максим Белявский.

"Подтверждаем появившуюся информацию о возобновлении с 12 февраля поставок газа с территории Польши в Украину на уровне около 110 тыс. куб. м в сутки", - сказал Белявский.

Также он рассказал, что по состоянию на 10 февраля из Европы поступило 43 млн куб. м газа. Из них 5 млн приходится на поставки через территорию Венгрии.

По словам Белявского, в феврале Украина импортировала 29,3 млн куб. м газа со стороны Венгрии.

Как сообщал УНИАН, 5 февраля Украина возобновила импорт природного газа через территорию Венгрии, поставок которого не было с начала февраля текущего года.

4 февраля премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что Министерство энергетики и угольной промышленности Украины совместно с Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» должны в летний период закачать в подземные газовые хранилища страны максимально возможный объем газа по максимально приемлемой для Украины цене, а также сократить насколько возможно импорт газа из Российской Федерации.

В январе текущего года Украина сократила импорт газа на 20% по сравнению с январем 2014 года - до 2 млрд кубометров. Из Европы в январе было импортировано 1,1 млрд кубометров газа. В частности, из Словакии было поставлено 1 млрд кубометров «голубого топлива», а из Венгрии – 0,1 млрд. При этом импорт газа из России составил 0,9 млрд кубометров.

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Справка УНИАН. Украина имеет три маршрута поставок «голубого топлива» из ЕС для снижения газовой зависимости от России - польский, венгерский и словацкий. Наиболее перспективным считается словацкий маршрут.

Польша стала первой страной, из которой Украина начала поставлять газ из Европы (еще в конце 2012 года), она обладает самыми меньшими возможностями по поставкам в сравнении со Словакией и Венгрией, через территорию которых можно прокачать в несколько раз больший объем газа.