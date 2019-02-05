Украина в 2018 году увеличила добычу угля

При этом на государственных шахтах было добыто 4,14 миллиона тонн угля.

Добыча энергетического и коксующегося угля в Украине в 2018 году выросла на 0,9% по сравнению с 2017 годом – до 33,29 млн тонн с 33,00 миллиона тонн, сообщила пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

Читайте такжеУкраина с 2016 года сократила потребление антрацита втрое

Согласно сообщению, на государственных шахтах из общего объема угля было добыто 4,14 миллиона тонн (12,4%).

В частности, показатели добычи коксующегося угля (марка "К"), который используется для нужд металлургии, за 12 месяцев упал на 14,6% - до 5,81 миллиона тонн, в то время как добыча энергетического угля выросла на 4,9% - до 27,48 миллиона тонн.

В общей структуре добычи коксующийся уголь за 12 месяцев занял 17,4%, а энергетический 82,5%.

Как сообщал УНИАН, запасы угля на складах украинских теплоэлектростанций с 23 по 30 января текущего года сократились на 6,2% – до 760,6 тысячи тонн. В частности, запасы антрацитового угля за указанный период сократились на 6,7% - до 243,4 тысячи тонн, а запасы угля газовой марки сократились на 6,1% - до 517,2 тысячи тонн.

Справка УНИАН. Украина из-за боевых действий на востоке страны испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам. Энергокомпании начали переводить блоки ТЭС, которые ранее работали на антраците, на газовые марки угля, что привело к росту потребления топлива марки "Г". Добыча не успевает расти вслед за ростом потребления газового угля, поэтому возник дефицит и этого вида топлива. Для решения этой проблемы энергокомпании заключали контракты на импорт угля из ЮАР и США.