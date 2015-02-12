Fitch прогнозирует снижение транзита российского газа через Украину

«Украина остается одной из основных стран-транзитеров российского природного газа в Европу. Однако объемы транзита существенно снизились после запуска Россией трубопровода «Северный поток». Если в 2011 году объемы транзита составляли 104 млрд кубометров, то в 2014 году объемы транзита составили около 62 млрд. куб. м, - говорится в сообщении. - По оценкам Fitch, этот уровень может сократиться до 50 млрд куб. м в 2015 году»

Кроме того, Fitch прогнозирует, что общая плата за транзит в 2015 году составит порядка 1,5 млрд долл. «Мы ожидаем, что общая плата за транзит в 2015 году не превысит 1,5 млрд долл. по сравнению с 3,0 млрд долл., полученными компанией («Нафтогаз Украины» - УНИАН) в 2011 году. В более долгосрочной перспективе такое снижение может быть еще более значительным, принимая во внимание стремление "Газпрома" осуществлять транзит газа в обход территории Украины», - подчеркнули в Fitch.

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Как сообщал УНИАН, в начале 2015 года российский монополист "Газпром" заявил о решении перенаправить все потоки газа, идущие сейчас через Украину, по другим маршрутам с 2019 года. Однако в Украине такое заявление назвали «блефом». Также заместитель председателя Еврокомиссии по энергетическим вопросам Марош Шефчович по результатам встречи с главой «Газпрома» Алексеем Миллером заявил, что для него стали большой новостью планы «Газпрома» перенаправить транзит газа через Украину.

В то же время, премьер-министр Украины Арсений Яценюк не единожды заявлял, что Украина в полном объеме обеспечивает транзит газа в Европу. Более того, Украина поддержала инициативу ЕС о возобновлении мониторинга транзита природного газа через свою территорию в страны Европы.

Согласно контракту между Украиной и Россией, «Газпром» обязан ежегодно прокачивать через территорию Украины не менее 110 млрд кубометров природного газа.

В октябре 2014 года НАК «Нафтогаз Украины» обратилась в Стокгольмский арбитраж для пересмотра контракта на транзит газа с российским «Газпромом», а также компенсации за недостаточные объемы его прокачки через Украину.