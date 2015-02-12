В Украине продолжает дорожать бензин

Потребительские цены на бензин марки А-95 в Украине по состоянию на 10 февраля составили в среднем 18,13 грн, увеличившись на 5,2% за первую декаду месяца. Об этом свидетельствуют данные мониторинга цен социальных товаров Министерства экономического развития и торговли.

Согласно сообщению, средняя цена дизтоплива за указанный период также выросла - на 5,5%, до 17,79 грн.

В региональном разрезе цены на бензин марки А-95 больше всего выросли в Черновицкой и Тернопольской областях, где средняя стоимость литра топлива составила 18,76 грн и 18,05 грн, увеличившись на 8,4% и 7,4% соответственно. Дороже всего литр бензина стоит во Львовской области – 18,89 грн, при этом за указанный период его цена выросла на 7,1%. В Киеве литр бензина стоит 18,09 грн, подорожав на 5,4% в первой декаде февраля.

Стоимость дизтоплива больше всего выросла в Киевской и Волынской областях – до 18,35 грн и 18,05 грн за литр, увеличившись на 9,5% и 8,6% соответственно. Лидером по дороговизне дизтоплива оказалась Львовская область, где его средняя цена составила 18,50 грн/л. В столице литр дизельного топлива стоит 17,96 грн, подороджав на 7,5% в первой декаде февраля.

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Как сообщал УНИАН, потребительские цены на бензин марки А-95 в Украине по состоянию на 30 января 2015 года составляли в среднем 17,24 грн, дизтоплива – 16,87 грн.