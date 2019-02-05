В Польше назвали год отказа от российского газа

В конце 2022 года Польша станет окончательно независимой от газа из России. По словам представителя правительства Польши, Варшава не продлит контракт на поставку российского газа.

В конце 2022 года Польша станет окончательно независимой от поставок газа из России.

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Об этом сообщил уполномоченный польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, сообщает “Польское радио”.

Он сказал, что именно тогда заканчиваются прежние обязательства Польши по приобретению голубого топлива, зато появятся новые возможности. Они связаны с завершением осенью этого года Baltic Pipe – газопровода, который соединит залежи Северного моря через Данию и Балтийское море с Польшей.

Государственный секретарь в Канцелярии премьера напомнил, что контракт с российским "Газпромом" на поставки газа закончится собственно в конце 2022 года. Как заверил Наимский, Польша его не продолжит.

Диверсификации поставок голубого топлива должны также способствовать следующие контракты на покупку сжиженного природного газа из США и Катара.

Польское правительство уверяет, что его энергетическая политика является реализацией целей энергетической политики Европейского Союза: усиление конкуренции, интеграция рынков газа, увеличение безопасности поставок, а также реализация принципов устойчивого развития.