"Нафтогаз" потратит 2,7 млн евро на суд с "Газпромом"

Согласно сообщению, в 2014 году сопровождение арбитражных производств по иску «Нафтогаза» к «Газпрому» обеспечивала Wikborg, Rein & Co. Выбор этой компании был обусловлен ее успешным опытом ведения дел в сфере энергетики и природного газа в интересах покупателей энергоресурсов.

При этом отмечается, что в январе 2015 года между «Нафтогазом» и Wikborg, Rein & Co состоялись переговоры по дальнейшему сопровождению арбитражных производств. Предметом закупки являются юридические услуги (обеспечение защиты прав и интересов Украины во время урегулирования спора между «Нафтогазом» и «Газпромом»). Ожидаемая стоимость закупки составляет 2,740 млн евро.

Как сообщал УНИАН, «Нафтогаз Украины» в 2014 году привлекал норвежскую Wikborg, Rein & Co для защиты своих интересов во время урегулирования споров с «Газпромом».

Украина в 2014 году на протяжении полугода не получала российский газ из-за неопределенности условий его поставок, цены топлива, а также механизма оплаты существующих долгов.

В результате достигнутых в конце октября прошлого года договоренностей и в соответствии с подписанным в Брюсселе протоколом Украина возобновила импорт российского газа с декабря 2014 года, осуществив предоплату.

Кроме того, до конца 2014 года Украина погасила 3,1 млрд долл. газового долга перед Россией.

В то же время, достигнутые договоренности являются временными и действуют до 31 марта 2015 года. Окончательные условия поставок российского газа в Украину, а также цену топлива должен определить Арбитражный суд Стокгольма, куда Украина обратилась с иском летом прошлого года.

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Справка УНИАН. Компания Wikborg, Rein & Co. Advokatfirma DA представляла интересы покупателей в сфере энергетики и природного газа в более чем 20 арбитражных разбирательствах по цене на газ, а также в около 40 официальных переговорах по пересмотру цены на газ с 2001 года. Компания также имеет успешный опыт ведения дел против «Газпрома». В частности, Wikborg, Rein & Co. Advokatfirma DA сопровождала арбитражное производство по делу RWE CZ против Gazprom Export. Производство завершилось в 2013 году вынесением решения в пользу RWE. Компания также имеет значительный опыт внесудебного урегулирования споров об изменении цены на газ.