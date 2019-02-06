Эксперт об иске в Стокгольмский арбитраж: "Газпром" сам себе подложил свинью

Эксперт считает, что "Газпрому" в любом случае было бы рационально иметь с Украиной разумные договоренности.

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий, эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич проанализировал, кому сыграл на руку иск в Стокгольмский арбитраж.

Как сообщает «Главред», среди прочего он пояснил, как иск сказался на желании России продлевать транзитный контракт, ведь "какими бы его условия не были, Нафтогаз может оспорить его положения в суде".

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Одна из мотиваций Украины при подаче иска в Стокгольмский арбитраж, кроме потери территорий (с уходом которых указанный в контракте объем газа был не нужен), была еще и в том, что Газпром поставлял свой газ вне контракта другим хозяйствующим субъектам, напомнил Марунич.

"Он (Газпром – ред.) сам себе подложил свинью: в 2013 году, в частности, когда поставки были соизмеримы с закупками Нафтогаза. Поэтому иск не сыграл в пользу Нафтогаза, но и Газпром несет ответственность за проигрыш в арбитраже, это очевидно", – считает эксперт.

По его словам, Газпрому в любом случае было бы рационально иметь с Украиной разумные договоренности, потому что это большой рынок потребления газа и крупный транзитер.

"Пока ситуация тупиковая, посмотрим, что изменится в мае-июне", – резюмировал Марунич.