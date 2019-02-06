"Укрэнерго" перешло под управление Минфина

Переход "Укрэнерго" от Минэнергоугля в Министерство финансов обусловлен необходимостью распределения контроля над генерирующими компаниями и транспортировкой электроэнергии.

Государственная компания "Укрэнерго", оператор Объединенной энергосистемы страны, перешла под управление Министерства финансов Украины, сообщила пресс-служба компании.

Читайте такжеМинистр Саенко заявил о рисках на пути к корпоратизации "Укрэнерго"

"Комиссия по вопросам передачи имущественного комплекса "Укрэнерго" подписала акт приема/передачи целостного имущественного комплекса компании от Министерства энергетики и угольной промышленности в сферу управления Министерства финансов Украины. Это означает фактическое завершение процесса отделения (анбандлинга) "Укрэнерго" и обеспечения независимости оператора системы передачи от деятельности по производству и поставке электрической энергии", - сказано в сообщении.

Отмечается, что переход "Укрэнерго" от Минэнергоугля в Министерство финансов обусловлен необходимостью распределения контроля над генерирующими компаниями и транспортировкой электроэнергии.

Согласно сообщению, такой подход закреплен в директиве ЕС 2009/72, которую Украина имплементировала в свое законодательство в рамках выполнения международных обязательств перед Энергетическим Сообществом.

"Он обеспечивает независимость оператора системы передачи и гарантирует отсутствие дискриминации участников рынка с точки зрения доступа к электросетям, мониторинг финансового состояния компании и одновременно - отсутствие политического давления и вмешательства в работу, что в свою очередь будет способствовать росту уровня доверия инвесторов как к предприятию, так и к отрасли в целом", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2018 года Кабмин передал контроль над "Укрэнерго" от Минэнергоугля к Минфину.

Справка УНИАН. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны. "Укрэнерго" является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.