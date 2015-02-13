Еврокомиссия намерена немедленно возобновить трехсторонние переговоры по энергетическим вопросам - Юнкер

"Мы снова начнем трехсторонние переговоры по энергетике, чтобы зима 2015 не повторила события предыдущих зим. И эти переговоры начнутся немедленно", - заявил он в четверг в Брюсселе на пресс-конференции, которая состоялась по завершении саммита ЕС, передает собственный корреспондент УНИАН.

Кроме того, Юнкер сообщил, что Комиссия также проверяет влияние различных аспектов соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС на Россию.

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Отвечая на вопрос относительно возможного пересмотра Соглашения об ассоциации, президент ЕК отметил, что позиция остается неизменной - -документ пересматривать не будет. „Мы только проверим влияние Соглашения об ассоциации с Украиной на российскую экономику и в свете этой оценки примем необходимые решения”, - подчеркнул Юнкер.

Он также отметил, что ЕК „постепенно, но уверенно будет продвигаться вперед к вопросу торговых отношений ЕС с Евро-азиатским сообществом. „Мы также будем готовиться к этому, когда придет время”, - добавил президент ЕК.