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В "Нафтогазе" подсчитали убытки от продажи импортного газа населению

14:55, 06 февраля 2019
Энергетика
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"Нафтогаз" продает импортный газ населению себе в убыток / фото УНИАН

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" теряет 8 миллиардов гривень от импорта газа для нужд населения и теплокоммунэнерго по специальным обязательствам.

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Об этом журналистам сообщил директор интегрированного газового бизнеса "Нафтогаза" Андрей Фаворов.

"Добыча товарного газа (компанией "Укргазвыдобування" - УНИАН) составляет 14,1 миллиарда кубометров. Потребление населением и теплокоммунэнерго составляет 17,8 миллиарда кубометров. Мы вынуждены импортировать 3,7 миллиарда кубометров", - сказал Фаворов.

По его словам, из-за импорта 3,7 миллиарда кубометров газа и продажи его населению по нерыночной цене "Нафтогаз" теряет 8 миллиардов гривень.

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Теги: #Нафтогаз#импорт газа#газ для населения