В "Нафтогазе" подсчитали убытки от продажи импортного газа населению

Компания теряет 8 миллиардов гривень от импорта газа для нужд населения и теплокоммунэнерго.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" теряет 8 миллиардов гривень от импорта газа для нужд населения и теплокоммунэнерго по специальным обязательствам. Читайте также"Нафтогаз" создал нового оператора украинской ГТС Об этом журналистам сообщил директор интегрированного газового бизнеса "Нафтогаза" Андрей Фаворов. "Добыча товарного газа (компанией "Укргазвыдобування" - УНИАН) составляет 14,1 миллиарда кубометров. Потребление населением и теплокоммунэнерго составляет 17,8 миллиарда кубометров. Мы вынуждены импортировать 3,7 миллиарда кубометров", - сказал Фаворов. По его словам, из-за импорта 3,7 миллиарда кубометров газа и продажи его населению по нерыночной цене "Нафтогаз" теряет 8 миллиардов гривень.

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