Цена нефти Brent превысила рубеж в $60

Мировые цены на нефть в пятницу растут на сообщениях ряда энергетических компаний о введении программ по сокращению расходов и производства, свидетельствуют данные торгов, передает Прайм.

Сегодня утром стоимость апрельских фьючерсов на североморскую смесь Brent росла на 1,5% - до 59,99 доллара за баррель, при этом в ходе торгов стоимость уже поднималась до 60,01 доллара за баррель впервые с декабря 2014 года.

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Стоимость мартовских фьючерсов на легкую нефть WTI увеличивалась на 1,3%, до 51,85 доллара за баррель.