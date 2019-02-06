Без необходимых инвестиций "Укргазвыдобування" может сократить газодобычу - "Нафтогаз"

Топ-менеджер компании отметил, что сокращение добычи на 1 миллиард кубометров является пессимистическим сценарием.

При отсутствии должного уровня инвестиций в 2019 году крупнейшая в Украине газодобывающая госкомпания "Укргазвыдобування" может сократить добычу газа на 1 миллиард кубометров, заявил журналистам директор интегрированного газового бизнеса НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Фаворов.

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"При пессимистическом сценарии будет потеря 1 миллиард кубометров. При этом минус 1 миллиард кубометров нашей добычи – это плюс 1 миллиард кубометров импорта", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, по словам Фаворова, снижение нормы отчислений "Нафтогазом" в государственный бюджет дивидендов до 30% с 75% от чистой прибыли позволило бы компании получить необходимый инвестиционный ресурс для существенного наращивания добычи газа и выхода в течение 5 лет на самообеспечение топливом. Также важным условием является приведение цен на газ для населения к рыночному уровню.

"Укргазвыдобування" в 2018 году, по сравнению с 2017 годом, увеличила добычу природного газа на 1,6% - до 15,496 миллиарда кубометров.

Справка УНИАН. "Укргазвыдобування" – крупнейшая газодобывающая компания Украины, доля которой в общем объеме добычи углеводородов в стране составляет более 70%. 100% акций компании принадлежат государственному холдингу "Нафтогаз Украины".

Согласно правительственной программе по наращиванию добычи и сокращению потребления, планировалось, что к 2020 году показатель добычи госкомпании "Укргазвыдобування" сравняется с показателем потребления секторов населения и теплокоммунэнерго и будет составлять 20 миллиардов кубометров газа.