"Газпром" из-за удешевления нефти снизит цену газа для Европы на треть

Средняя цена поставок российского газа в страны дальнего зарубежья в этом году составит $222 за 1000 куб. м, пишут "Ведомости" со ссылкой на прогноз социально-экономического развития Минэкономразвития РФ.

Читайте такжеУ «Газпрома» вынужденные изменения: сокращение затрат и диверсификация экспортаТаким образом, по мнению министерства, средняя цена газа «Газпрома» для европейских потребителей в этом году снизится на 35% по сравнению с 2014 г. «Газпром» основывает свои корпоративные планы на официальных прогнозах Минэкономразвития. На следующей неделе руководство компании представит совету директоров стресс-тесты финансового плана при цене на нефть в $40 и $50 за баррель.

Представитель «Газпрома» на запрос «Ведомостей» не ответил. Оценка еще может измениться при очередной плановой корректировке прогноза в апреле и сентябре, говорит представитель министерства.

По данным «Газпрома», в 2014 г. компания экспортировала в Европу 146,6 млрд куб. м газа на $49,8 млрд. В этом году поставки планируется увеличить до 160 млрд куб. м. Но выручка при этом снизится на $14,3 млрд до $35,5 млрд, если оправдается прогноз Минэкономразвития. На Европу в 2014 г. пришлось почти 70% выручки от всех продаж газа «Газпромом».

Читайте такжеFitch прогнозирует снижение транзита российского газа через УкраинуЦена на российский газ начала снижаться еще в прошлом году из-за падения цены нефти, к которой привязаны контрактные цены «Газпрома». Но цены на газ реагируют на динамику нефтяных цен с отставанием в 6-9 месяцев. Еще летом компания ожидала по итогам года $350 за 1000 куб. м, но в итоге средняя цена за год составила $341. Цена нефти Brent при этом за вторую половину 2014 г. снизилась более чем вдвое. Частично влияние падающих цен на нефть удалось нейтрализовать, в том числе за счет введения спотовых компонентов в контракты с европейскими потребителями, сообщил в начале февраля зампред правления «Газпрома» Александр Медведев.

Прежде «Газпром» категорически отказывался от увеличения спотовой составляющей в цене. За последние годы его средняя цена в ЕС, по подсчетам «Ведомостей», была выше средней спотовой на 5-14%. Но из-за падения цены нефти спотовые цены стали значительно выше прогнозных цен «Газпрома» на этот год. 12 февраля цена на австрийской спотовой площадке CEGH с поставкой на следующий день составляла 24,2 евро за 1 МВт ч (около $290 за 1000 куб. м), а неделю назад цены достигали 28,5 евро за 1 МВт ч (около $340 за 1000 куб. м).

Европейские потребители, напротив, настаивают на спотовой привязке в цене «Газпрома». Второй поставщик газа в Европу — Statoil в 2014 г. реализовала 75% газа по ценам со спотовой привязкой, с привязкой к нефти реализуется только 13%, а четыре года назад ситуация была обратной: 18 и 70%, соответственно. Доля продаж «Газпрома» со спотовой привязкой оценивается компанией лишь в 2,7% европейского рынка.