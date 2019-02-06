Укрэнерго обвинило Министерство энергетики в блокировании запуска рынка электроэнергии

По словам главы Укрэнерго, ближайшие полгода будут крайне напряженными, ведь с июля должны заработать четыре сегмента нового рынка.

Глава НЭК «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук во время круглого стола в комитете ТЭК Верховной Рады «Розничный рынок электрической энергии Украины: первый месяц функционирование, вызовы, проблемы и пути их преодоления» обвинил Министерство энергетики и угольной отрасли в блокировании работ по разработки программного обеспечения для запуска нового рынка электроэнергии.

«Является недопустимой такая история, которая происходит с несогласованием платежей проекта Мирового банка по разработке программного обеспечения. Это недопустимо катастрофически и категорически. Это ставит под угрозу внедрение рынка. Мы с этим пытаемся бороться всеми доступными украинским законодательством методами»

Как отметил Ковальчук, компания нашла финансирование разработки ПО от Мирового банка, однако проект предусматривает государственные гарантии. Министерство, со своей стороны, уже 4 месяца не может акцептовать. «Мы уже получили официальное сообщение разработчика, что он приостановил свою деятельность. Он готов ее возобновить после возобновления платежей. Мы очень надеемся, что в ближайшее время это будет и будет обновленный график завершения работ. Мы делаем все возможное, чтоб график не вышел за пределы 1 июля. Но в настоящий момент очень трудно давать эти гарантии. Поэтому я дополнительно прошу эту нашу позицию услышать и помочь в решении этой проблемы», - говорит он.

По словам главы Укрэнерго, ближайшие полгода будут крайне напряженными, ведь с июля должны заработать четыре сегмента нового рынка. Поэтому необходимо возобновить работу координационного центра для синхронизации работы министерств и ведомств. «С 1 июля должно быть запущено одновременно четыре сегмента рынка. Мы видим, как запускается лишь первый сегмент, розничный. Поэтому нагрузки и напряжение будет намного больше в мае-июне. Возобновление работы координационного центра по вопросам внедрения рынка электрической энергии является критическим заданием на эти месяцы. Мы со своей стороны уже направили соответствующие обращения на господина Кистиона как председателя центра и на господина премьер-министра как председателя координационного совета реформ в энергетике, чтоб по возможности как можно скорее возобновить эти заседания», - отметил он.

Напомним, на выполнение обязательств Украины по Третьему энергетическому пакету ЕС в апреле 2017 года парламентарии приняли закон "О рынке электрической энергии".

Закон "О рынке электроэнергии" предусматривает внедрение новой модели рынка, который включает ряд сегментов: рынок двусторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг.