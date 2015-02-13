«Энергоатом» первым из госкомпаний воспользовался электронной системой госзакупок

Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» первой среди государственных компаний Украины провела тендер с помощью электронной системы государственных закупок, в котором предметом закупки была бумага для нужд обособленного подразделения «Управление делами», говорится в сообщении госкомпании.

«Благодаря использованию в электронных торгах принципа реверсивного аукциона компании удалось закупить бумагу на 15% дешевле начальной цены, заявленной на торгах, и на 13% ниже минимальной стоимости аналогичной продукции на интернет-сервисе Hotline», - подчеркивают в «Энергоатоме».

В сообщении отмечается, что главная цель внедрения электронных торгов ‒ обеспечение легкого и свободного доступа к участию в закупках «Энергоатома» максимальному кругу поставщиков, что позволит закупать товары по самой низкой цене.

Пресс-служба напоминает, что 31 октября 2014 года «Энергоатом» подписал меморандум с общественной организацией «Прозрачные закупки» по созданию в Украине прозрачной и эффективной системы государственных закупок, в результате чего компания начала активную деятельность по воплощению в жизнь проекта электронных государственных закупок.

За январь 2015 года участниками рабочей группы «Энергоатома» в рамках реализации проекта внедрения системы электронных закупок был проведен ряд тестов, по итогам которых была выбрана основная площадка для осуществления электронных закупок. Также были согласованы все юридические вопросы, в том числе принято внутреннее положение о порядке приобретения товаров в рамках пилотного проекта по внедрению системы электронных закупок, а также подписаны соответствующие договоры с электронными площадками. Участие «Энергоатома» в проекте и использование электронной системы являются бесплатными. Результатом реализации проекта должна стать прозрачность процедур закупки товаров и услуг, а также существенная экономия средств.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

Система электронных закупок ‒ это программный комплекс, предназначенный для автоматизации отбора поставщиков товаров путем проведения электронного реверсивного аукциона. Система является общедоступной и гарантирует прозрачность и одинаковый доступ к информации всем желающим. Электронная площадка, на которой проходят торги, ‒ это программное обеспечение, которое функционирует в сети Интернет и обеспечивает покупателю бесплатную регистрацию и пользование сервисами системы электронных закупок с автоматическим обменом информацией относительно самого процесса закупки. Проведение самих торгов базируется на принципе электронного реверсивного аукциона, который предусматривает понижение ценовых предложений участников ‒ от самой высокой до самой низкой. Аукцион проводится в три раунда, каждому участнику обеспечивается доступ к информации о ценах, предложенных участниками, и их местонахождении. Главным критерием отбора того или иного поставщика в рамках электронной системы является низкая цена.