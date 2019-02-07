«Нафтогаз» закрывает свое представительство в Венгрии

Решение о ликвидации представительства принимается в связи с отсутствием целесообразности дальнейшего его существования.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» закроет свое представительство в Венгрии.

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Об этом сообщается в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

«Решение о ликвидации (закрытии) представительства принято в связи с отсутствием целесообразности дальнейшего существования представительства. Функции, которые выполняло представительство: представление интересов Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» в Венгрии, Словакии и Польше», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.