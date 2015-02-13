Из-за низких цен на "черное золото" нефтяные компании уволили более 100 тыс. человек

Нефтяные компании уволили по всему миру уже более 100 тыс. человек на фоне резкого снижения цен на нефть.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

По словам гендиректора американской рекрутинговой компании Swift Worldwide Resources Тобиаса Рида, основная доля увольнений приходится на нефтяной сектор США и затрагивает в основном проекты по добыче сланцевой нефти.

Кроме того, сокращения коснулись ряда крупных проектов в Шотландии, Австралии и Бразилии.

"Сотрудники нефтяной отрасли сталкиваются с неопределенностью. В предыдущие семь лет в секторе наблюдался дефицит рабочей силы, а сейчас мы впервые видим ее избыток. В настоящее время компании практически не нанимают новых сотрудников", - приводит агентство слова Рида.

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Заметим также, что в январе экс-глава нефтесервисной и инжиниринговой компании Wood Group Иан Вуд, который был уполномочен правительством Великобритании провести анализ состояния нефтяной шельфовой индустрии Великобритании, сообщил, что вследствие снижения мировых цен на "черное золото" в регионе Северного моря работу могут потерять до 15 тыс. нефтяников.

Также в январе об увольнении 1 тыс. сотрудников и сокращении на $1 млрд капиталовложений объявила канадская нефтедобывающая компания Suncor Energy.